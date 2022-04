06:10 Uhr | Russische Bank zahlt Anleihe-Zinsen in Rubel

Die mit Finanzsanktionen belegte staatliche russische Bank VTB hat Zinszahlungen auf in Euro und Dollar lautende Anleihen an russische Gläubiger in Rubel bezahlt. Das teilte der nationale Zentralverwahrer NSD gestern mit. Der Vorgang, über den die "Wirtschaftswoche" berichtete, nährt Spekulationen, ob Russland weiter in der Lage sein wird, seine Fremdwährungsschulden zu bedienen. Bisher hat die russische Regierung einen Zahlungsausfall abwenden können. Demnächst steht jedoch die Tilgung von Ausslandschulden an. Russland hat wegen der Sanktionen des Westens keinen Zugang mehr zu internationalen Kreditmärkten.

05:45 Uhr | Russland kündigt neue Angriffe in Mariupol an

Das russische Verteidigungsministerium hat weitere Angriffe gegen ukrainische Truppen in der Hafenstadt Mariupol angekündigt. Das "Regime" in Kiew ignoriere Aufforderungen, die Kämpfe einzustellen, sagte ein Ministeriumssprecher in Moskau. Kiew habe kein Interesse daran, das Leben seiner Soldaten oder der Menschen in der Stadt zu schützen.

05:00 Uhr | Bundestag und Nato-Treffen heute

Der Bundestag will heute über die Gräueltaten von Butscha debattieren. Davor wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom Parlament befragt. Am Abend kommen dann die Außenminister der 30 Nato-Staaten in Brüssel zusammen, um unter anderem über die Nato-"Ostflanke" zu beraten.

04:50 Uhr | Explosionen auch im Westen der Ukraine

Ukrainische Medien haben über Explosionen in den Gebieten Lwiw im Westen und Dnipropetrowsk im Südosten des Landes berichtet. Der Chef der Militärverwaltung von Lwiw, Maxym Kosyzkyj, habe Explosionen in der Nähe der Stadt Radechiw nordöstlich von Lwiw bestätigt, berichtete die "Ukrajinska Prawda". Es gebe noch keine Informationen über Opfer oder Schäden. In der Region Dnipropetrowsk berichteten Augenzeugen der Zeitung zufolge von Explosionen in Nowomoskowsk, einer Industriestadt rund 25 Kilometer nordöstlich von der Gebietshauptstadt Dnipro.

03:47 Uhr | Twitter schränkt Reichweite weiter ein

Der US-Kurzbotschaftendienst Twitter will die Reichweite russischer Regierungskonten wegen Desinformationsvorwürfen weiter einschränken. "Wir werden Regierungskonten von Staaten, die den Zugang zu freien Informationen einschränken und in einen bewaffneten zwischenstaatlichen Konflikt verwickelt sind, nicht verstärken oder empfehlen", erklärte Twitter. Demnach sollen die offiziellen Regierungs-Accounts nicht mehr unter den "Empfehlungen" aufgeführt werden.

03:44 Uhr | Intel stellt Geschäfte in Russland ein

Intel hat ab sofort alle Geschäfte in Russland eingestellt. Es seien Vorkehrungen getroffen worden, dass das weltweite Geschäft dadurch so gering wie möglich beeinträchtigt werde, teilte der Chip-Hersteller mit.

03:22 Uhr | Weitere 100 Millionen US-Dollar für die Ukraine

Die USA unterstützen die Ukraine mit weiteren 100 Millionen Dollar für Sicherheitssysteme. Dazu gehörten auch Panzerabwehrsysteme, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit.

03:00 Uhr | Deutsche Industrie unterstützt Sanktionskurs