Die Zahl der Bundeswehr-Soldaten ist auch im vergangenen Jahr weiter gesunken. Wie das Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, dienten zum Stichtag 31. Dezember 2023 nur noch 181.500 Männer und Frauen in der Truppe. Das waren etwa 1.500 Zeit- und Berufssoldaten sowie freiwillig Wehrdienstleistende weniger als ein Jahr zuvor. Ende 2022 hatte die Bundeswehr noch 183.050 Soldaten.

Ein detaillierter Blick auf den aktuellen Personalbestand von Heer, Marine und Luftwaffe zeigt, dass es bei Berufssoldaten und freiwillig Wehrdienstleistenden ein leichtes Plus gibt, vor allem bei den Zeitsoldaten jedoch ein Minus. Einer Bundeswehrsprecherin zufolge, zeichnen sich die Auswirkungen des demografischen und gesellschaftlichen Wandels in allen Berufs- und Arbeitsfeldern ab. Diese Entwicklungen spiegelten sich auch in der Bundeswehr.