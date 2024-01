Der Kampfpanzer Leopard 2 hält nach Ansicht des Sicherheitsexperten und Oberst a.D. Ralph D. Thiele im Einsatz "was er verspricht", benötigt dafür aber eine "exzellent ausgebildete" Bedienung und eine "hochprofessionelle Logistik". Im Falle der an die Ukraine gelieferten deutschen "Leos" habe das aber "am Anfang keinen so richtig interessiert", erklärte Thiele dem Nachrichtenradio MDR AKTUELL. "Da ging es nur darum, Eisen an die Front, also Panzer an die Front [zu bringen]. Weder Munition noch Logistik waren besonders gefragt." Zwar habe die Firma Rheinmetall begonnen, Ukrainer für die Wartung der Panzer in der Ukraine auszubilden. Aber diese "Expertise" brauche Zeit und müsse wachsen.