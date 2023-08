Dass ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einen positiven Effekt auf das Klima hätte – darüber sind sich Befürworter und Gegner einig. Bei einer Maximalgeschwindigkeit von 120 km/h ließen sich pro Jahr zwischen 6 und 7 Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen. Das zeigt eine Studie des Umweltbundesamts in Dessau-Roßlau.

Für Torsten Herbst ist das allerdings zu wenig für ein Tempolimit. Der Dresdner ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Bundestag, die auch Verkehrsminister Volker Wissing stellt: "Die Einsparungen sind im Verhältnis eher gering, wenn man sich anschaut, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen schon heute bei unter 120 km/h liegt. Es würde nicht so viel mehr werden, was man einsparen kann. Das ist in einem sehr kleinen Bereich."