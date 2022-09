Dass die Ängste von Handwerkern und Unternehmern nicht unbegründet und kein Unfug sind, zeigte diese Woche die Situation des Stickstoffwerkes Piesteritz, Produzent von Düngemitteln und "AdBlue" für Lkws. Die hohen Gaspreise führten schon zu einer teilweisen Stilllegung der Produktion. Der Ratschlag aus Berlin, die Preise an die Kunden weiterzugeben, hilft nicht. Viele Abnehmer sind nicht bereit, die Aufschläge zu akzeptieren, oder können sie schlichtweg nicht zahlen – wie zum Beispiel die Bauern. Ab 1. Oktober droht nun Kurzarbeit beim größten Arbeitgeber in der Region. Das könnte zu Protesten führen.

Und damit zu Nikolaus Blome und dem Fingerzeig auf "ein ostdeutsches Milieu mit Verschwörungsideologien" wie in Neuruppin. Dabei hat der Kollege schlicht übersehen, dass ein paar Tage vorher Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Bayreuth ähnlich empfangen wurde. Und das liegt bekanntlich in Bayern. Also nicht im Osten.

In der wöchentlichen Kolumne "Unter der Lupe" gibt Hauptstadt-Korrespondent Tim Herden seine persönliche Meinung zum politischen Geschehen ab. Bildrechte: MDR

Natürlich kann und muss man hinterfragen, welche politischen Ziele mit Demonstrationen verfolgt werden. Man darf auch nicht die Augen verschließen, dass Demokratiefeinde das Demonstrationsrecht nutzen. Auch wenn Emotionalität zum Demonstrieren gehört, ist der bei Protesten oft zutage getragene Hass auf die Regierung oder einzelne Politiker inakzeptabel. Allerdings muss man auch fragen, warum es Kräften am linken und rechten politischen Rand bis hinein in die gesellschaftliche Mitte gelingt, durchaus zu mobilisieren.



Aber es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, dass soziale und politische Bewegungen, wie die Gelbwesten in Frankreich oder die katalanische Autonomiebewegung schnell unter radikalen Generalverdacht gestellt werden. In Deutschland begann das Anfang der 2000er-Jahre mit den Demonstrationen der damaligen PDS und WASG gegen die Hartz-Gesetze. Offenbar gehören – anders als in der Vergangenheit der alten Bundesrepublik und am Ende der DDR – Demonstrationen für politische und soziale Ziele nicht mehr zum Klima der politischen Wohlfühl-Republik. Sie werden schnell als demokratiegefährdende Bewegungen abgetan.