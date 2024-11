Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen versichert jedoch, dass das "keine Auswirkungen auf die Ticketpreise" ab Januar habe. Und der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) rechnet trotz Regierungskrise mit dem Gesetzesbeschluss. Nur wenn es "wider Erwarten" Finanzprobleme gebe, "müssten wir in dem Fall unseren Gesellschaftern empfehlen, das Deutschland-Ticket nicht länger anzuerkennen". Sachsen-Anhalts Ministerin Hüskens zeigte sich bei MDR AKTUELL auch verärgert über die Debatte und warb dafür, "nicht gleich das Ende an die Wand zu malen". Sie halte weitere Preiserhöhungen 2025 für unrealistisch, selbst wenn das Gesetz erst nach Neuwahlen beschlossen würde. Denn wie groß mögliche Defizite beim Deutschland-Ticket 2025 ausfallen, wisse man ohnehin erst am Jahresende: Sie sei deshalb "ganz entspannt".

Quer zu dieser Debatte liegt nun eine neue Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der das Deutschland-Ticket in seiner aktuellen Form für nicht mehr finanzierbar hält. "Unser Ziel ist, eine Änderung am Deutschland-Ticket", sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer Haushaltsklausur seines Kabinetts. Söder forderte, dass der Bund in Zukunft die nötigen Zuschüsse für das Ticket allein zahlt. Und wenn nicht, "dann muss es fallen". Es koste allein Bayern jedes Jahr etwa 300 Millionen Euro.