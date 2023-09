Drei Fragen zur CDU im Osten

Thomas Vorreyer: Die CDU im Osten will stärkste Kraft sein, ist es momentan aber nicht. Also, wenn man zumindest auf den gesamten ostdeutschen Bereich guckt. Sie war es bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren nicht, da lagen SPD und AfD vor ihr. Und aktuell deuten die Umfragen darauf hin, dass zumindest die AfD vor ihr steht. Dennoch ist die CDU neben der AfD die einzige, die tatsächlich zweistellige Werte in jedem ostdeutschen Bundesland erreicht.



Nicht, dass das den Ansprüchen der Partei genügen würde, aber es ist doch ein erheblicher Unterschied zur Linken und zur SPD. Das muss man mal so festhalten. Manche in der Partei sehen sie trotzdem als das letzte Bollwerk gegen die in Teilen rechtsextreme AfD. Weil sie zum Beispiel relativ oft bei Kommunalwahlen dann auch in die Stichwahl gegen die AfD-Kandidaten kommt. Oder weil sie zwei einigermaßen beliebte Ministerpräsidenten stellt, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, wo es gleichzeitig auch hohe AfD-Umfragewerte gibt.