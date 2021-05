Bernhald Daldrup sitzt mit am Tisch. Noch. Der CDU-Abgeordnete tritt nicht wieder zur Wahl an. Es sind seine letzten Wochen im Landtag. Schwarz-Rot-Grün? Kann das halten? Daldrup hat von Beginn an daran geglaubt. Er hätte sich allerdings innerhalb der Koalition einen anderen Kommunikationsstil und eine andere Kommunikationsebene gewünscht: "Viele Dinge sind auch deshalb nach außen hin nicht gut gelaufen, weil die Kommunikationsbereitschaft nicht besonders gut war. Mal hinzugehen, auch bereit zu sein, dem anderen mal eine Chance zu geben oder ihm auch mal ein Spiel zu überlassen. Vieles war sehr verbohrt und am Ende auch ideologisiert."