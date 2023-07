Könnte man mit einer Reform des Ehegattensplittings zum Beispiel hin zu einem gedeckelten Realsplitting wirklich mehr bewirken als mit der Senkung der Einkommensobergrenze beim Kindergeld? Wirtschafts- und Sozialforscher sind sich in dieser Frage einig. Für Michaela Kreyenfeld zum Beispiel, Professorin für Soziologie an der Hertie School in Berlin, ist die Diskussion nicht neu: "Die Reform des Ehegattensplittings, die kommt häufig auf. Das wird von allen Beiräten gefordert und man könnte Maßnahmen wie die Reform des Ehegattensplittings, also die Mitversicherung des nichterwerbstätigen Ehepartners, genauso gut überdenken und da würde mehr Geld rauskommen."