Elmau Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt entsenden Polizei zum G7-Gipfel

Am 26. Juni beginnt auf Schloss Elmau in Bayern der G7-Gipfel. Aus dem gesamten Bundesgebiet werden Einsatzkräfte der Polizei in die bayerische Provinz geschickt, auch aus Mitteldeutschland.