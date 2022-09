Nachdem bereits Baden-Württemberg mit einem "Nein" im Bundesrat zu Teilen des Pakets gedroht hatte, äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag ähnlich. Er bezeichnete das Paket in der "Welt am Sonntag" in seiner jetzigen Form als "keinesfalls zustimmungsfähig".