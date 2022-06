Mehr Fortschritt wollte die Ampel wagen. Vor allem in der Sozialpolitik kündigten SPD, Grüne und FDP umfassende Reformen an, von der Überwindung von Hartz IV über die aktienbasierte staatliche Zusatzrente bis hin zum Klimageld. "Sozial" steht als Wort oder Wortbestandteil 122 Mal auf den 144 Seiten des Koalitionsvertrages. Neun Monate und eine Zeitenwende durch den Ukraine-Krieg später ist die Zwischenbilanz ernüchternd. Die Umsetzung der Reformen stockt. Die Ungleichheit im Land wächst. Die milliardenschweren Entlastungspakete gehen zu großen Teilen an denjenigen vorbei, die am meisten unter Armut und Inflation leiden.