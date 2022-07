Die Inflation ist gerade eines der bestimmenden Themen europaweit – auch in Deutschland. Wegen der Teuerung in fast allen Bereichen des alltäglichen Lebens hat die Bundesregierung Entlastungspakete auf den Weg gebracht .

Es wäre ein großer Erfolg für die Bundesregierung, sollten die Maßnahmenpakete tatsächlich so durchschlagen. So sicher, wie der Kanzler es hier erscheinen lässt, ist es aber nicht. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat die Scholz-Aussage im Nachgang nämlich direkt relativiert.

Präzise Aussagen zum Effekt der Maßnahmen seien noch nicht möglich, sagt Martin Beznoska, IW-Experte für Steuer- und Finanzpolitik: "Wir wissen zwar ungefähr, was die Preissteigerungen waren, wie hoch die waren, dass Energie- und Lebensmittelpreise gestiegen sind. Wir wissen auch ungefähr, was das Entlastungspaket bringt." Viele Maßnahmen seien aber nicht auf den Weg gebracht – "oder die Auszahlungen werden erst in den nächsten Monaten stattfinden". Darüber hinaus wisse man noch nicht, in welchem Umfang die Preissteigerungen an die Verbraucher weitergereicht würden.