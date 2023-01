Er arbeitet bei der europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations und weiß zum Beispiel, über welche Artilleriewaffen Kiew verfügt: "Bei der Artillerie ist es ungefähr so, dass ein Drittel westliches Gerät ist. Allerdings ist es so, dass die Munition dafür mehr verfügbar ist. Das heißt: Im praktischen Einsatz kommt das zahlenmäßig geringere westliche Gerät öfter zum Einsatz, weil die Munitionslage da besser ist. Man hat natürlich noch Gerät östlicher Bauart im Lagerbestand und wartet es und so weiter."