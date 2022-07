13:26 Uhr | Steinmeier: Ukraine nicht an Verhandlungstisch drängen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich dagegen ausgesprochen, die Ukraine zu Verhandlungen über ein Ende des von Russland begonnenen Krieges zu drängen. Im ZDF-Sommerinterview sagte er: "Die Ukraine muss ihre Souveränität, muss ihre territoriale Integrität, muss ihre Unabhängigkeit wiedergewinnen."

Offen sei die Frage, wie dieser Krieg und das Blutvergießen beendet werden können. Die Erfahrung zeige aber, dass jeder Krieg am Ende am Verhandlungstisch beendet werde. Steinmeier fügte hinzu: "Wir werden die Ukraine nicht drängen. Es bleibt und ist eine Entscheidung der Ukraine, wann sie diesen Weg geht." Mit Blick auf die Auswirkungen auf Deutschland sagte er: "Es kann auch sein, dass wir mehrere harte Jahre vor uns haben." Deutschland sei aber mit einer starken Wirtschaft und Vernetzung in der Welt besser aufgestellt als viele andere.

12:31 Uhr | Gouverneur: Vier Tote durch Explosionen in Belgorod

Die russische Regierung hat der Ukraine vorgeworfen, die russische Grenzstadt Belgorod mit Raketen angegriffen zu haben. Die russische Raketenabwehr habe "drei von ukrainischen Nationalisten auf Belgorod abgefeuerte Raketen" abgefangen, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau.



Der für die Region zuständige Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte seinerseits, dass bei Explosionen in Belgorod nach neuen Erkenntnissen der Behörden vier Menschen getötet und vier weitere verletzt worden seien. Einsatzkräfte stehen inmitten der Ruinen eines zerstörten Gebäudes in Belgorod. Bildrechte: dpa

12:01 Uhr | Moskau meldet Eroberung von Lyssytschansk und der gesamten Region Luhansk

Russland hat nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu die einstige Großstadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine eingenommen. Damit habe man auch die völlige Kontrolle über das Gebiet Luhansk, meldete Schoigu nach einem Bericht der Agentur Interfax an Präsident Wladimir Putin. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung, es wurde jedoch eingeräumt, dass die Stadt umstellt sei. Lyssytschansk ist seit Tagen heftig umkämpft.

09:40 Uhr | "Brot für die Welt": Entwicklungshilfe muss afrikanischen Markt nachhaltig stärken

In Anbetracht der aufziehenden Hungerkrise in Afrika fordert "Brot für die Welt", lokale Märkte in Afrika zu stärken, statt sich auf den Getreideexport aus Europa zu konzentrieren. "Es ist viel sinnvoller, wenn sich die Produktion vor Ort weiterentwickelt. Nur so lösen sich Abhängigkeiten auf", sagte Michael Hansmann, der das Hilfswerk in Brüssel vertritt, dem Evangelischen Pressedienst.

Hintergrund des Appells ist, dass mit dem Ukrainekrieg Getreidelieferungen aus der Ukraine und Russland stocken. Die Länder gehören zu den größten Produzenten für Weizen und gelten als Kornkammern der Welt. Durch die Blockade von Straßen und Häfen dort drohen Hungerkatastrophen in Afrika.

08:55 Uhr | Zahlreiche Explosionen in Melitopol

Die von russischen Truppen besetzte Großstadt Melitopol im Süden der Ukraine ist in der Nacht zum Sonntag von Dutzenden Explosionen erschüttert worden. Mehr als 30 Geschosse seien auf einen der vier russischen Militärstützpunkte in der Stadt abgefeuert worden, teilte der ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fjodorow, in einer auf seinem Telegram-Kanal verbreiteten Videoansprache mit.

Laut Fjodorow wurden Militärgerät und mehrere Treibstofflager getroffen. Zugleich wurde bekannt, dass Ein- und Ausfahrt aus der Stadt gesperrt wurden. Nach Aussagen Fjodorows wurde zudem ein russischer Zug zum Entgleisen gebracht. Dieser habe Nachschub für die russischen Besatzer in die Stadt bringen sollen. Die Front zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft rund 60 Kilometer nördlich der Großstadt.

08:16 Uhr | Russische Truppen fassen in Lyssytschansk Fuß

Die russischen Truppen sind nach ukrainischen Angaben in Lyssytschansk eingerückt. "Im Raum Donezk konzentrieren sich die Okkupanten darauf, ihre Positionen in den Städten Lyssytschansk und Werchnjokamjanka zu festigen", teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit. Unklar ist noch, ob ukrainische Einheiten in der Stadt sind.

Am Samstag hatten die prorussischen Separatisten bereits die Einnahme von Lyssytschansk verkündet, Kiew entgegnete darauf, die strategisch wichtige Stadt sei noch unter eigener Kontrolle.

04:00 Uhr | Explosionen im russischen Belgorod

Russischen Angaben zufolge hat es in der Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze Explosionen gegeben. Sie hätten zu einem Brand in einem Wohnhaus geführt. "Die Gründe für den Vorfall werden derzeit untersucht", schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, auf dem Nachrichtendienst Telegram. Voraussichtlich werde das Luftabwehrsystem aktiviert. Drei Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Behörden südrussischer Regionen hatten wiederholt Vorfälle gemeldet, bei denen es sich um Angriffe aus der Ukraine gehandelt haben soll.

02:00 Uhr | Netzagentur will notfalls Gasverbrauch per Anordnung senken