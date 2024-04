Die Misstöne zwischen den Koalitionären sind laut Katrin Michel jedenfalls nicht nur in der Führungsriege zu vernehmen. Die sächsische SPD-Co-Chefin und Bundestagsabgeordnete berichtet auch von Spannungen auf der Arbeitsebene. "Ich will sagen, das kommt nicht aus heiterem Himmel. Diese Ansichten haben sich in den letzten Wochen und Monaten verschärft, will ich mal sagen. Wo man am Anfang noch moderat war, sind doch die Ansagen recht hart aktuell. Und ja: Es kommt einem vor, als würde ein Partner betteln: 'Selbst gehen, will ich nicht unbedingt, aber vielleicht schmeißt mich ja einer raus'."