Thüringen-Monitor Studie sieht Anstieg rechtsextremer Einstellungen in Thüringen

Mehr rechtsextreme Positionen, weniger Zufriedenheit mit der Demokratie: Einer aktuellen Studie zufolge haben 19 Prozent der Menschen in Thüringen im Vorjahr rechtsextreme Einstellungen. Das geht aus dem aktuellen Thüringen-Monitor hervor, den die Politikwissenschaftlerin Marion Reiser am Dienstag in Erfurt vorstellte und der zuvor in der Thüringer Landesregierung besprochen wurde. In den Jahren der Corona-Pandemie lag der Wert deutlich niedriger - im Jahr 2020 bei 17 Prozent, im Jahr 2021 bei elf und im Jahr 2022 bei zwölf Prozent.