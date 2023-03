Über eine Million geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Deutschland, hinzu kommt fast eine Viertelmillion weitere Asylsuchende. Tendenz steigend. Und die Kommunen, die für die Unterbringung der Geflüchteten verantwortlich sind, müssen sich kümmern: Wohnraum bereitstellen, Sprachkurse anbieten, Kitaplätze vorhalten.

Doch immer mehr Städte sehen sich am Ende ihre Möglichkeiten und von der Bundesregierung alleingelassen, da diese ein Aufstocken der finanziellen Unterstützung ablehnt. Für CDU-Fraktionschef Friedrich Merz untragbar: "Die Situation in den Städten und Gemeinden wird immer prekärer. Die Bundesinnenministerin hat zweimal vollkommen ohne jedes Ergebnis solche Gespräche im kleinen Kreis geführt. Wir haben jetzt die Initiative ergriffen, haben die Landräte, die Oberbürgermeister und zwar aller Parteien, nicht nur der CDU und der CSU in Deutschland eingeladen."