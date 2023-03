Eine ganz ähnliche Situation gibt es in der Gemeinde Kriebstein im Landkreis Mittelsachsen. Im Ortsteil Kriebethal sind in einem ehemaligen DRK-Pflegeheim seit wenigen Wochen zwölf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Sie werden rund um die Uhr durch Mitarbeiter des DRK betreut. Etwa acht Wochen werden sie dortbleiben, bevor sie in andere Wohnprojekte kommen.

In Kriebethal leben rund 600 Menschen. 260 haben sich an einer Unterschriftensammlung gegen die Unterbringung beteiligt. Auch hier gab es bereits Proteste. In den sozialen Medien tauchte vor wenigen Wochen folgender Eintrag auf: "Fackelt die Bude ab, bevor dort Leute einziehen können". Der Staatsschutz ermittelt.

Der Landrat des zuständigen Landratsamtes in Freiberg sagt: Für die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen brauche es hohe Standards. Der Standort in Kriebethal sei deshalb alternativlos. "Das heißt, sie brauchen Leute, die hohe Qualifikationen haben. Deshalb sind wir so froh, dass das DRK diese Kapazität hat", erklärt Landrat Dirk Neubauer (parteilos). Es gehe dabei vor allem um das Personal.

Die gestiegenen Flüchtlingszahlen stellen auch den Landkreis Mittelsachsen vor große Herausforderungen – neben der personellen vor allem beim Thema Unterbringung. Deshalb plane man eine Investition in die Zukunft. "Wir wollen an fünf Standorten, gut verteilt im Kreis, eine Grundkapazität – da sprechen wir von 500 Plätzen in Summe – schaffen, die für unsere Bedingungen ideal zugeschnitten sind", so Dirk Neubauer. "Und sollten wir irgendwann mal, da bin ich mir aber ganz sicher, dass ich das nicht mehr erleben werde, das Thema Migration in der Form nicht mehr kennen, dann könnten man diese Gebäude, so sind sie ja auch konzipiert, mit wenigen Eingriffen in Sozialwohnungen verwandeln."