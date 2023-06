Elektromobilität Verkehrsministerium will für 900 Millionen Euro E-Ladestationen fördern

Mit 900 Millionen Euro will Verkehrsminister Wissing die Ladeinfrastruktur in Privathaushalten und Gewerbe fördern. Für Privathaushalte sollen Ladestation, Photovoltaikanlage sowie Speicher im Paket mit 500 Millionen Euro gefördert werden. 400 Millionen Euro sollen in Schnellladeinfrastruktur und Netzanschluss für das Laden von Gewerbe-Fahrzeugen investiert werden.