In Kirchberg, einer Kleinstadt bei Zwickau, gibt es ab sofort besondere Ladepunkte für Elektroautos. Die Ladestationen sind dabei keine Extrasäulen, sondern in Straßenlaternen integriert. Drei dieser Lade-Laternen wurden am Montag offiziell zur Nutzung freigegeben. Sie sollen nach Angaben der Stadt Kirchberg insbesondere Bürgerinnen und Bürgern ohne eigenen Parkplatz die Möglichkeit bieten, Elektrofahrzeuge bequem über Nacht aufladen zu können.

Kirchberg ist nicht das einzige Beispiel dafür, wie Städte in Sachsen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. So wurde in Leipzig in der vergangenen Woche die erste Solarbeleuchtung in Betrieb genommen. Wie die Verwaltung mitteilte, wurden die solarbetriebenen Lampen entlang des Geh- und Radweges am Gleisgrün Plagwitzer Bahnhof/Röckener Straße installiert. Die Leuchten könnten bedarfsorientiert gesteuert und gedimmt werden. So kann das Licht zum Beispiel ab Mitternacht nur dann angehen, wenn sich Passanten oder Radfahrer nähern. Verschiedene Optionen für Schaltzeiten und Dimmstufen sollen in den nächsten Monaten an dieser Pilotanlage getestet werden.