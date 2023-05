Aufgaben im FSJ können verantwortungsvoll sein

Lydia Probst kümmert sich beim IJGD unter anderem um die Freiwilligen, die in politischen Einrichtungen arbeiten. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf "Die Freiwilligen können Aufgaben übernehmen, denen sie sich gewachsen fühlen", sagt Lydia Probst von den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (IJGD). Dafür, was Freiwillige im Sozialen Jahr dürfen, gebe es keine klare Grenze. Das hänge sehr viel von den Kompetenzen und Interessen ab, die sie mitbrächten. Probst sagt: "Dementsprechend können sie Aufgaben übernehmen, bei denen man denkt: Oh, das ist aber schon sehr verantwortungsvoll."



Die IJGD vermittelt die Freiwilligen, betreut sie. Bei Lydia Probst und Kolleginnen und Kollegen nehmen die FSJlerinnen und FSJler Seminare. Der Trägerverein organisiert auch das "Taschengeld", das die Freiwilligen bekommen: beim FSJ-P in Magdeburg 356 Euro monatlich. Probst sagt aber auch: Wenn Freiwillige zuarbeiten, müssten hauptamtliche Mitarbeitende redigieren und das Produkt – ein Gesetz zum Beispiel – in deren Verantwortung veröffentlichen.

Freiwilliges Soziales Jahr, um Fachabi nachzuholen

365 Euro, dazu vielleicht noch Kindergeld oder Wohngeld, sind nicht die Welt für eine Vollzeitstelle. Für einen zweiten Freiwilligen im Landtag lohnt sich das Jahr dennoch: Julian Pommerehne macht sein FSJ-P bei der SPD-Fraktion.

Er ist erst seit einer Woche 18, hat die Schule nach der 11. Klasse abgebrochen. Das Abi will er aber trotzdem. Mit zwei abgeschlossenen Halbjahren und einem Freiwilligen Sozialen Jahr kann er die Fachhochschulreife nachholen.

Politik auf Instagram: Julian Pommerehne dreht regelmäßig Videos mit Abgeordneten, wie Rüdiger Erben, für Soziale Medien. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Er dreht zum Beispiel Videos für Instagram mit Abgeordneten, hilft bei Recherchen – und ja, er kocht auch Kaffee.

FSJ zwischen Abi und Studium

Julian Pommerehne wollte Politik studieren. Vorstellen kann er sich das immer noch, will sich aber erstmal Richtung Handwerk orientieren. Zwei Praktika hat er bereits in einer Bäckerei gemacht. Der Beruf sei aber im Vergleich nicht attraktiv genug. Was er in der Politik gelernt hat: "Handwerker und Handwerkerinnen sind essenziell in unserer Gesellschaft. Das sind Berufe, die nicht aussterben sollten."

