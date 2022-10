Bundeskanzler Olaf Scholz will einen möglichen früheren Starttermin der Gaspreisbremse zum 1. Januar ausloten. Ohne vorherige Konsultationen mit den Energieversorgern wird die Bundesregierung jedoch keine Entscheidung treffen, erklärte Scholz in München. "Das wird nur in einem großen Schulterschluss in Deutschland gelingen", sagte der Kanzler nach einem Treffen mit Handwerkern. "Den organisieren wir gerade, um die Fragen zu diskutieren, wie das geht."