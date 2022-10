"Bereits im April sind mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr und den Resten aus der Corona-Notlage und deren Umwidmung für den Klimaschutz knapp 200 Milliarden Euro an sogenannten Ermächtigungen für Kredite aufgesetzt worden, sagt Thiess Büttner. "Also ungefähr fünf Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP)." Laut Schuldenbremse sind eigentlich nur 0,35 Prozent zulässig.

Außerhalb der Schuldenbremse und mit dem gerade noch einmal erweiterten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Gas-Preis-Bremse) "kommen wir tatsächlich auf zehn Prozent der Wirtschaftsleistung, die man an Defiziten eingehen kann, ohne durch die Regelung der Schuldenbremse begrenzt zu sein", so Thiess Büttner. Das ist über das Zwanzigfache von dem, was die Schuldenbremse eigentlich zulassen würde.

"Das bedeutet auch, dass die Schuldenbremse nicht mehr sicherstellt, dass Deutschland die europäischen Fiskalregeln und damit den europäischen Stabilitätspakt einhält", sagt Thiess Büttner. Diese liegen bei 0,5 Prozent des BIP. Dadurch wachse auch die Gefahr einer erneuten Euro-Krise.

Die Alternative zu Sondervermögen wäre an anderen Stellen zu sparen oder Geld aufzutreiben. Doch das könnte zu Streit in der Koalition führen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist strikt gegen Steuererhöhung und Sozialkürzungen sind mit der SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz ebenfalls unwahrscheinlich. Auch eine Aussetzung der Schuldenbremse erscheint durch die besondere Situation möglich, doch auch dies will der Finanzminister nicht. So kommt ein weiteres Problem bei den Sondervermögen hinzu – der Umgang damit und damit mit sehr viel Geld.

Denn offenbar sollen damit politische Probleme gelöst werden, erklärt der Sprecher des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel. "Sondervermögen können auch gegründet werden, damit man eben keine Steuern erhöhen muss oder auch nicht die Verschuldung erhöhen muss. Aber viel wichtiger: Man will nicht sparen und keine Prioritäten setzen. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz, die wir immer wieder feststellen müssen", erklärt er. "Ein Sondervermögen ist mittlerweile eine billige, politische Masche, um sich der tagtäglichen Verantwortung zu entziehen, Prioritäten im Haushalt zu setzen."