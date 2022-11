Gas, Strom, staatliche Vorgaben Diese Neuerungen bei den Energiekosten sollten Sie kennen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/ Martin Jehnichen

Der Bund will im Dezember 2022 Verbraucherinnen und Verbrauchern bei der Gasrechnung unterstützen. Wie die an ihr Geld kommen, was zudem von der Gaspreisbremse zu erwarten ist und wie sich die Strompreisbremse anschließt – Antworten dazu liefert Rechtsexperte Gilbert Häfner. Der Jurist und ehemalige Präsident des Oberlandesgerichts Dresden erklärt außerdem staatliche Einsparungsmaßnahmen, wie warm es bei der Arbeit sein darf und inwieweit beleuchtete Werbung von Vorgaben betroffen ist.