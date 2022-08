Angesichts der Kritik an der Gasumlage hat sich auch Bundesfinanzminister Christian Lindner offen für mögliche Nachbesserungen gezeigt. In der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" sagt er: "Wenn es eine Notwendigkeit gibt, etwas zu verändern, um dieses Instrument zielgenauer zu machen, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren, dann scheuen wir uns nicht vor Korrekturen."

Nach deutlicher Kritik an der Umlage - da von ihr auch Firmen profitieren könnten, denen es wirtschaftlich gut geht - wurden auch in der Ampel-Koalition zuletzt Forderungen nach Nachbesserungen lauter. Der bei dem Thema federführende Wirtschaftsminister Habeck hatte am Donnerstag Unternehmen, "die gute Gewinne machen", zu einem Verzicht auf eine Erstattung aus der Umlage geraten.