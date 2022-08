Energiekrise Die Gasumlage zwischen Transparenz und Geschäftsgeheimnis

So solle "ein Großteil der Zusatzkosten für das Ersatzgas" ab Oktober "auf möglichst viele Schultern verteilt“ werden. "Die Verordnung muss aber zugleich dem Gleichbehandlungsgrundsatz genügen, so dass alle Importeure russischen Erdgases erfasst sind, auch wenn diese neben Gas auch Strom im Unternehmensportfolio bedienen", heißt es aus dem Ministerium. So bräuchten Unternehmen Gewinne, "um sich breiter aufzustellen und sich damit auch unabhängiger von russischen Lieferungen zu machen". Wie mit "zufallsgetriebenen Gewinnen" umzugehen sei, werde in der Koalition noch besprochen.