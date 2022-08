recap Mehrkosten für Gasverbraucher: Wie gerecht ist die Gasumlage?

Die Gasumlage kommt. Heißt: Alle Leute mit Gasanschluss werden zur Kasse gebeten. Dieses Geld geht an die Importfirmen, damit sie weiter in Betrieb bleiben und uns mit Gas versorgen können. Bundeskanzler Scholz will im Gegenzug die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch senken, um die Mehrbelastung gering zu halten. Aber bringt das wirklich die große Entlastung? Und: Ist die Gasumlage so gerecht, wie Wirtschaftsminister Habeck betont hat? Das erfahrt ihr diese Woche bei recap.