Der Verbrauch von Erdgas ist in Mitteldeutschland dieses Jahr bisher nur moderat gesunken. Das geht aus einer Umfrage des MDR unter Netzbetreibern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hervor. So verzeichnet etwa Mitnetz Gas bei Haushaltskunden bis Ende September im Jahresdurchschnitt nur einen Rückgang beim Gasverbrauch von 6,6 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum der Jahre 2019 bis 2021. Bei Industriekunden lag das Minus lediglich bei 2,9 Prozent. Mitnetz Gas gehört zur enviaM-Gruppe und betreibt Leitungen mit einer Gesamtlänge von rund 7.000 Kilometer in Gebieten aller drei Bundesländer.