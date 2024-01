Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat ihre Mitglieder erneut zum Streik aufgerufen. Damit lehnt die GDL das am Freitag von der Deutschen Bahn verbesserte Angebot ab.

Die Bahn verteidigte am Montagmorgen ihr Angebot und kritisierte die GDL, nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren zu wollen und so den Konflikt "maßlos" zu verschärfen.