AfD-Chef Tino Chrupalla forderte in der Generaldebatte unterdessen Neuwahlen: "Die Zeit der Ampel ist abgelaufen." Er kritisierte die Regierung unter anderem wegen der Energiepreise, der Inflation und wegen des Heizungsgesetzes. Zudem warf er der Koalition eine "fahrlässige und verfehlte Migrationspolitik" und eine wirtschaftsfeindliche Politik vor. Die noch amtierende Linken-Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali monierte, Scholz rede die sozialen Probleme des Landes klein. Anders als Merz störte sie sich an zu großen Rüstungsausgaben, nicht an zu kleinen.