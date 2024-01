Vor dem Treffen mit Vertretern der Ärzteschaft hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Entlastungen für die Hausarztpraxen zugesichert. "Wir werden dafür sorgen, dass viel weniger Menschen in die Praxen kommen müssen, dass es entbürokratisiert wird und dass die Praxis auch attraktiver wird", sagte Lauterbach im ZDF-"Morgenmagazin". Künftig werde es viel mehr Telemedizin geben und weniger Bürokratie. "Wir arbeiten seit vor der Sommerpause letzten Jahres daran", sagte er.



In Zukunft sollen einer Praxis bekannte Patienten sich telefonisch krankschreiben lassen oder Rezepte verlängern können. Auch die elektronische Patientenakte werde kommen. Bei den Honoraren stellte Lauterbach in Aussicht, die Obergrenzen aufzuheben. Damit würden die Hausärzte künftig für alle erbrachten Leistungen bezahlt werden.