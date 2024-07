Faeser hatte bei der Europäischen Union wegen der EM an allen deutschen Schengen-Binnengrenzen Kontrollen bis zum 19. Juli angemeldet. Dem "Bild am Sonntag"-Bericht zufolge wurden durch die Grenzkontrollen hunderte Schleuser erwischt und tausende illegale Einreisen verhindert. Zudem sei mehr als 100 Fußball-Hooligans die Einreise verweigert worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurde rund ein Drittel der unerlaubten Einreisen an den Grenzen zu Frankreich, Belgien, Luxemburg, Dänemark und den Niederlanden sowie im See- und Luftverkehr festgestellt.