Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den Schritt schon vor einigen Tagen angekündigt. Bereits zuvor war auch die Verlängerung der vorübergehend wiedereingeführten Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze bis zum 11. November angeordnet worden. Durch die verlängerten Kontrollen an den Binnengrenzen ist es der Bundespolizei möglich, weiterhin flexibel das gesamte Bündel an stationären und mobilen grenzpolizeilichen Maßnahmen einzusetzen.