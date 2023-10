Klaus Heßler, stellvertretender Abteilungsleiter in der Energie- und Klimaabteilung des Thüringer Umweltministeriums, will den Härtefallfonds nicht so pessimistisch sehen. Heßler meint, dass man gar nicht erst von "wenigen" Anträgen sprechen könne: "Ich glaube, man muss den Sound an der Stelle einfach auch ein bisschen umdrehen und die Gesamtsituation sehen." Laut Heßler gibt es in Thüringen Stand 2022 538.000 Wohngebäude. "Da hört sich das natürlich wenig an, dass wir momentan 11.395 Anträge hatten. Aber man muss auch sehen: Wir haben eine etwas andere Struktur in Thüringen. Wir sind primär mit der Fernwärme gut dran und dem Gas. Insofern kann man, glaube ich, nicht von wenig reden, sondern da gibt es, glaube ich, eine ziemliche Treffsicherheit mit dem Programm insgesamt."