Rund vier Wochen vor Ende der Abgabefrist für Anträge auf Heizkostenzuschüsse für sogenannte "nicht leitungsgebundene Energieträger" – wie Öl und Holzpellets – ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch ausreichend Geld im Härtefallfonds. Bislang wurden in Sachsen knapp fünf Prozent der zur Verfügung stehenden 89,7 Millionen Euro ausgezahlt, in Sachsen-Anhalt gut vier Prozent der 48,5 Millionen und in Thüringen gut sechs Prozent der 47,4 Millionen. Das ergab eine Umfrage der MDR-Wirtschaftsredaktion bei den zuständigen Ministerien.