Ex-Verfassungsschutz-Chef Maaßen verlässt CDU wegen Gründung einer neuen Partei

Maaßen will die neue Partei nach eigener Aussage zwischen CDU und AfD platzieren, wo er eine Lücke sieht. Seinen Plänen zufolge soll die Partei bereits bei den Wahlen in diesem Jahr etwa in Sachsen und Thüringen antreten. Er hatte zudem angekündigt, dass sie im Gegensatz zur CDU gesprächsbereit in alle politische Richtungen sein solle.