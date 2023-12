Die CDU-Spitze hat wie angekündigt Einspruch gegen den Verbleib von Hans-Georg Maaßen in der Partei eingelegt. In einem 67-seitigen Beschwerdeschreiben heißt es, der Ausschluss des ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz sei "politisch zwingend und rechtlich zulässig und geboten", Mildere Mittel seien rechtlich und politisch unzureichend. Das Schreiben ist auf den 9. November datiert. Als erstes Medium hatte "Der Spiegel" über den Einspruch berichtet .

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte Anfang November angekündigt, Beschwerde gegen die Entscheidung eines Kreisparteigerichts in Thüringen einlegen zu wollen. Das in erster Instanz zuständige Kreisparteigericht hatte im Juli den Ausschluss Maaßens aus der Partei abgelehnt und sich dafür ausgesprochen, dass dieser seine Mitgliederrechte wiederbekommt. Das Gericht sprach gegen Maaßen einen "Verweis" aus.

Im Beschwerdeschreiben der Bundes-CDU wird die Entscheidung als "kolossale Fehleinschätzung" bezeichnet. Das habe der 61-Jährige durch sein weiteres Verhalten selbst gezeigt. "Er verstößt seit der mündlichen Verhandlung und Aussprache laufend weiter gegen Ordnung und Grundsätze der CDU." So setze sich Maaßen etwa für eine Zusammenarbeit mit der AfD ein. Er habe sich "politisch und ideologisch radikalisiert" und lebe "in einer Gedankenwelt, wie sie für die AfD typisch ist, nicht (mehr) in derjenigen der CDU".