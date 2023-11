Der US-Chiphersteller plant in Magdeburg den Bau einer hochmodernen Fabrik und wird dabei vom Bund unterstützt. Intel will nach eigenen Angaben mehr als 30 Milliarden Euro in den Bau des Produktionskomplexes investieren. Der Bund hat dem Unternehmen Subventionen in Höhe von insgesamt zehn Milliarden Euro zugesagt. Ein Teil davon stammt aus dem Klima- und Transformationsfonds.