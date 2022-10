Die CDU will Bürgergeld-Empfänger, die zu viel heizen, zu einer Energieberatung verpflichten. Außerdem schlagen die Christdemokraten vor, dass sehr sparsame Bürgergeld-Empfänger in Zukunft das Geld behalten können, das sie durch wenig Heizen gespart haben, sagt Kai Whittaker: "Wir setzen darauf, dass der Anreiz, Energie zu sparen und dadurch zusätzlich einen finanziellen Vorteil zu bekommen, einfach dazu führt, dass Menschen Energie einsparen."

Das neue Bürgergeld kommt am 1. Januar. Voraussichtlich werden es 5,4 Millionen Menschen beziehen. Nach dem Willen des SPD-geführten Arbeitsministeriums soll das Bürgergeld unbürokratischer werden. So soll nicht mehr geprüft werden, ob die Größe einer Wohnung oder die Höhe der Heizkosten angemessen sind.

Bisher bei Hartz IV hat das Jobcenter eingeschätzt, was angemessen ist und was nicht. Nun aber soll das zunächst wegfallen. Bürgergeld-Empfänger können in den ersten beiden Bezugsjahren so viel heizen, wie sie wollen, der Staat übernimmt das.