Auf etwa zwei Milliarden Euro beziffert die Versicherungswirtschaft die Schäden der jüngsten Unwetter in Süddeutschland. Nur etwa die Hälfte der etwa 8,5 Millionen Wohngebäude in Deutschland besitzen neben Gebäude- und Hausratversicherung gegen Blitz, Sturm, Feuer und Hagel zusätzlich eine Elementarschadenabsicherung gegen Starkregen/Fluten, Erdrutsche oder Schneedruck. Daher setzen die Bundesländer auf eine Versicherungspflicht. Mit dieser Forderung gehen sie am Donnerstag in Gespräche mit dem Bund.