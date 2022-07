Eine Elementarschadenversicherung deckt mehr als nur Überflutungen durch Starkregen und Hochwasser ab. Versichert sind auch Schäden durch Schneelawinen, Schneedruck, Erdbeben, Erdrutsche, Erdfall und sogar Vulkanausbrüche. Die Elementarschadenversicherung muss zusätzlich als Ergänzung zur Hausrats- oder normalen Wohngebäudeversicherung abgeschlossen werden, die in der Regel nur Sturm und Hagelschäden abdeckt. Doch mit dieser Zusatz-Versicherung ist es gar nicht so einfach. Wohnt man nah an einem Bach oder Fluss, ist das Risiko von Flutschäden sehr hoch und eine Police wäre extrem teuer oder Versicherer verweigern sogar den Schutz.

"Jahrhundertfluten“ in immer kürzeren Abständen, Tornados oder Sturzfluten führen Experten auf den Klimawandel zurück. Die Schadenssummen steigen. Längst sind nicht nur Gebiete nahe an Flüssen betroffen. Tornados, bisher eher selten in Deutschland, können quasi überall auftreten. Ebenso Überflutungen durch Starkregen. Doch nur 46 % der Gebäude in Deutschland sind zusätzlich gegen Starkregen und Hochwasser versichert. Sachsen (48 %), Sachsen-Anhalt (46 %) und Thüringen (49 %) liegen dabei im, bzw. nahe des Durchschnitts. Hier haben noch viele Hauseigentümer Policen der Staatlichen Versicherung der DDR, die später von der Allianz übernommen wurden und die in der Regel Hochwasserschäden abdeckte.