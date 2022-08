"Jahrhundertfluten“ in immer kürzeren Abständen, Tornados oder Sturzfluten führen Experten auf den Klimawandel zurück. Die Schadenssummen steigen. Längst sind nicht nur Gebiete nahe an Flüssen betroffen. Tornados, bisher eher selten in Deutschland, können quasi überall auftreten. Ebenso Überflutungen durch Starkregen. Doch nur 46 % der Gebäude in Deutschland sind zusätzlich gegen Starkregen und Hochwasser versichert. Sachsen (48 %), Sachsen-Anhalt (46 %) und Thüringen (49 %) liegen dabei im, bzw. nahe des Durchschnitts. Hier haben noch viele Hauseigentümer Policen der Staatlichen Versicherung der DDR, die später von der Allianz übernommen wurden und die in der Regel Hochwasserschäden abdeckte.