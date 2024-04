Allerdings könnte eine Verurteilung möglicherweise tatsächlich Einfluss auf den laufenden Landtagswahlkampf in Thüringen haben – dort tritt Höcke als Spitzenkandidat der AfD an. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Sollte Höcke in Halle zu mindestens sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt werden, könnte ihn das Gericht auch zusätzlich eine Zeit lang das aktive und passive Wahlrecht absprechen. Grundlage hierfür sei Paragraf 92a in Verbindung mit Paragraf 45 im Strafgesetzbuch, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Halle mit. Das würde bedeuten: Höcke könnte nicht zur Wahl im September antreten.