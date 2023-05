Wie die Münchner Forscher nach ihrer monatlichen Unternehmensumfrage mitteilten ist das Barometer für die Preiserwartungen in den kommenden drei Monaten im Mai von 21,5 auf 19 Punkte gesunken. Damit lag er erstmals seit dem Frühjahr 2021 unter 20 Punkten. Im Handel insgesamt gingen die Preiserwartungen zurück. Bei den Fahrradhändlern sank die Zahl sogar von plus 31,2 auf minus 21,8 ab. "Diese Betriebe planen also mehrheitlich Preiskürzungen", erklärte das Ifo-Institut. Damit rechnen könnten auch die Auftraggeber beim Bau. In dieser Branche sank die Zahl demnach von plus 3,9 auf minus 6,9.