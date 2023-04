Inflation Mehr als die Häfte der Deutschen kann nicht mehr sparen

Sparen müssen die Menschen nun vor allem an der Altersvorsorge, die sich nur noch 51 Prozent der Befragten leisten können. In der letzten Umfrage im Herbst konnten noch 56 Prozent angeben, Geld für die Altersvorsorge übrig zu haben. Im Gegensatz dazu sparen die Menschen mehr, um sich größere Anschaffungen zu leisten. 47 Prozent sparen für den späteren Konsum, fünf Prozentpunkte mehr als noch in der letzten Umfrage.