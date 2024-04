Wer böswillige Inhalte verbreiten will, etwa um Stimmung im Wahlkampf zu machen, werde sich kaum an eine Kennzeichnungspflicht halten, argumentiert Philip Kreißel. Der Informatiker ist Experte für Desinformation und KI bei der Faktencheck-Plattform "Volksverpetzer" .

Dass mit manipulierten Inhalten im Netz Stimmung gemacht wird, ist nichts Neues. So kommt das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags in einem aktuellen Bericht zu dem Ergebnis: Russland versucht auf die deutsche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einzuwirken und lanciert dazu umfangreiche Desinformationskampagnen in Medien, sozialen Netzwerken und auf Plattformen.