Glaser zufolge können auch vermeintlich alltägliche Situationen unter bestimmten Umständen in einen "sexualisierbaren Kontext" gerückt werden. Dazu gehörten beispielsweise auch Aufnahmen von leicht bekleideten Kindern. Wenn all dies zudem mit einem kommerziellen Charakter des Kanals gepaart sei, "dann gibt es starke Indizien für eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches". Dabei gelte, je höher die Reichweite des betreffenden Kanals, desto größer sei auch das Potenzial der Kindeswohlgefährdung.

Glaser zufolge entwirft das vorliegende Rechtsgutachten ein Schutzkonzept, das sowohl "verbotsorientierte Aspekte" als auch "teilhabeorientierte Aspekte" enthalte. Er betonte in dem Zusammenhang, dass Persönlichkeitsrechte "von Geburt an" gelten. Nur könnten Kinder sie anfangs nicht artikulieren. Im besonders jungen Alter von bis zu acht Jahren müssten deshalb die Eltern die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder wahren. In kommerziellen Kontexten würden sie aber in "bestimmte Interessenkonflikte" geraten. Deshalb müsse man schauen, "inwiefern man da eventuell die Vertretungsbefugnis auch beschränkt".