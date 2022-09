Die Bundesregierung will die steigenden Gaspreise in Deutschland mit einer Gaspreisbremse dämpfen. Das teilte Bundeskanzler Olaf Scholz mit. Es sei ein "Abwehrschirm" geplant, gespeist aus einem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, der mit 200 Milliarden Euro aus Krediten ausgestattet werden solle. Wie die Gaspreisbremse genau aussieht, soll die bereits eingerichtete Kommission erarbeiten. Vorschläge solle es "in kürzester Zeit" geben, ergänzte der Regierungschef.