Das erinnert ein bisschen an Gerhard Schröder, der am Wahlabend das Ende seiner Macht auch nicht akzeptieren wollte. Die Siegerin damals hieß Angela Merkel. Am Ende der Ära Merkel, im Wahlkampf 2021 ist Schröder wieder da für seinen alten Weggefährten. Der Altkanzler unterstützt Olaf Scholz, seinen früheren Generalsekretär, auf dem Weg ins Kanzleramt. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Niedersachsen rezitiert Schröder damals seinen Lieblingsdichter Rilke, den "Panther". Mehr Symbolik geht wohl kaum. Drei Jahre später wirkt manches von Rilkes wohl berühmtesten Gedicht für Scholz wie eine bitterböse Wahrheit: "Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht."

Die Union erhöht den Druck

Wie viel Willen kann Scholz noch aufbringen, ohne sich selbst zu demontieren? Am Mittwoch will der Kanzler eine Regierungserklärung abgeben. Es droht ihm ein Tribunal. Nicht nur die AfD wird versuchen, den Kanzler in der folgenden Aussprache am Nasenring durch die Manege ziehen. Auch die Union wird nicht locker lassen und darauf bestehen, die Vertrauensfrage vorzuziehen.

Ihre Strategie heißt Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hat als Mitglied des Bundesrates auch im Bundestag Rederecht. Und da kommt einer, der reden kann. Sein letzter großer Auftritt in Berlin war vor der Bundestagswahl 2021 in der Unionsfraktion. Danach war der damalige Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, praktisch erledigt. Mag sein, dass auch das keine feine Art ist. Aber Scholz hat die Tür selbst geöffnet. Er kann, selbst bei der besten Strategie, dieses Szenario nicht mehr für sich entscheiden, ohne sich selbst zu beschädigen. Wie heißt es so schön: Erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Hier geht es auch um das Amt.



Der Bundeskanzler sollte sich nicht mehr all zu viel Zeit lassen, um die Vertrauensfrage zu stellen. Es braucht jetzt schnell eine neue Regierung, die rechtzeitig handlungsfähig ist, bevor Donald Trump in Washington die ersten politischen Pflöcke einschlägt.